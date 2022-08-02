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Происшествия2 августа 2022 13:25

Видео урагана в Ейске публикуют горожане

На город обрушилась непогода
Светлана ОВДЕЙ
Ураган повалил деревья в Ейске

Ураган повалил деревья в Ейске

В Ейске разбушевался страшный ураган. Порывы ветра усилились настолько, что в городе деревья вырвало с корнем. Пользователи активно начали публиковать в социальных сетях видео непогоды.

На кадрах видно, как шквалистый ветер буквально сносит все на своем пути. Совладать с порывами пылевого урагана не могут и люди - они стоят около машин и не могут сдвинуться с места.

По словам местных жителей, порывы ветра в Ейске достигают 30 метров в секунду.

О пострадавших в результате урагана пока не сообщается. Но жителям и гостям Ейска напоминают об опасности выхода на улицу, пока бушует ветер.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодарском каре продлили штормовое предупреждение до 4 августа.