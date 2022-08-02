8000 спасателей готовы к удару стихии на Кубани

Оперштаб работает круглосуточно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае продлили действие штормового предупреждения до конца 4 августа. В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю перешло в режим повышенной готовности. Оперштаб начал работу в круглосуточном режиме.

- В готовности к действиям по предназначению находится группировка РСЧС общей численностью более 8000 человек и свыше 3000 единиц техники, в том числе от МЧС России 841 человек, 253 единицы техники, - сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Максим Чернышев.

Стоит отметить, что спасатели уже спланировали и организовали работу оперативных групп в каждом населенном пункте. По словам Максима Чернышева, на данный момент в регионе ЧС не произошло. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. МЧС рекомендует не оставлять автомобили на склонах и дорогах без ливневок.