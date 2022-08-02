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Общество2 августа 2022 13:50

В Сочи выполнят берегоукрепление 29 километров пляжных территорий

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Пляжи Сочи укрепят.

Пляжи Сочи укрепят.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи продолжаются работы по берегоукреплению. В Генплан уже включено 29 километров пляжных территорий.

- Первые четыре участка уже внесены в комплексную программу, здесь защита нашего достояния - сочинских пляжей - будет обеспечена к 2025 году, - отметил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, мэрия продолжает обследовать подпорные стены, которые нуждаются в укреплении. По каждому блоку уже были направлены документы в Минстрой РФ.

Ранее сообщалось, что администрация завершает разработку новой схемы ливневой канализации. Работы позволят защитить город и его жителей от последствий ударов стихии.