В Сочи выполнят берегоукрепление 29 километров пляжных территорий

Пляжи Сочи укрепят. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи продолжаются работы по берегоукреплению. В Генплан уже включено 29 километров пляжных территорий.

- Первые четыре участка уже внесены в комплексную программу, здесь защита нашего достояния - сочинских пляжей - будет обеспечена к 2025 году, - отметил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, мэрия продолжает обследовать подпорные стены, которые нуждаются в укреплении. По каждому блоку уже были направлены документы в Минстрой РФ.

Ранее сообщалось, что администрация завершает разработку новой схемы ливневой канализации. Работы позволят защитить город и его жителей от последствий ударов стихии.