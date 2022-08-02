Ураганный ветер повалил деревья в Ейске.

МЧС прокомментировало ураган в Ейске. Напомним, сильный ветер в городе поднялся 2 августа. По словам местных жителей, он дул с самого утра, однако после обеда усилился. В итоге порывы достигали 30 метров в секунду. Ураганный ветер вырвал несколько деревьев.

Люди с трудом могли идти по улице, но, к счастью, во время стихии никто не пострадал. Как говорят спасатели, помощь никому из жителей после урагана не потребовалась. Да и устранять последствия непогоды будут коммунальные службы.

- Запросов от граждан не поступало. Силы и средства от МЧС не привлекаются, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отметим, что сейчас в Ейске ураган уже стих.