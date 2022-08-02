На данный момент от плана на 2022 год выполнено 23 % работ по проведению газа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани подано более 63 тысяч заявок на догазификацию. В Краснодарском крае до конца 2022 года газ проведут почти в 18 тыс. домов.

- Уже газифицировано 5,3 тысячи домов. До конца года необходимо подвести газ еще почти к 18 тысячам. Эта программа важна и касается многих жителей региона, поэтому мы должны сделать все, чтобы реализовать ее в установленные сроки, – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Из поданных заявок 48,3 тыс. уже приняли в работу. На данный момент от плана на этот год выполнено 23% работ. Уровень газификации на Кубани демонстрирует один из самых высоких показателей в стране - 85,2%.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в крае действует более 400 пунктов для приема документов на бесплатную догазификацию. Также заявку можно оставить на портале «Госуслуги», сайте единого оператора газификации или на сайтах газораспределительных организаций.