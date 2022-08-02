В Новороссийске 24-летний парень вошел в храм без футболки и оскорбил прихожан

На замечания окружающих нарушитель начал оскорблять их

В Новороссийске росгвардейцы задержали 24-летнего местного жителя. Парень зашел в храм без футболки и оскорбил прихожан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, конфликт начался с того, что парень вошел в храм на улице Набережной Адмирала Серебрякова с оголенным верхом. На замечания людей он стал нецензурно выражаться. Тогда на место конфликта вызвали наряд Росгвардии.

- Нарушитель передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - уточнили в пресс-службе ведомства.