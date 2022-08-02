Краснодарец набил татуировки с символикой запрещенной в РФ организации Фото из архива КП

Жителя Краснодара оштрафовали за татуировки с символикой экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Так, у жителя Прикубанского округа на обоих плечах обнаружили татуировки. В рисунках замечена символика организации, деятельность которой запрещена в РФ.

-Учитывая, что нанося и имея данные татуировки, гражданин осознавал, что публично демонстрирует их, указанные изображения видит неограниченный круг лиц, прокуратурой округа по факту выявленных нарушений в отношении последнего возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Теперь краснодарец выплатит штраф – 1 тысячу рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Туапсе двоих туристов из Москвы арестовали на 15 суток за нацистские татуировки. Мужчин задержали на пляже местного пансионата.