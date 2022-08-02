Осенью общественную территорию озеленят Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Бульвар в Апшеронске благоустроят до конца 2022 года. Общественную территорию по улице Ленина обновили уже на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Здесь уже выполнили демонтажные работы, частично уложили плитку и бордюры, подготовили въезды, парковки и забетонировали основу детской площадки.

Осенью территорию озеленят. А завершить работы планируют до конца 2022 года.

Зону отдыха для обновления жители выбирали на прошлогоднем голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда». Напомним, в этом году свой выбор сделали более 660 жителей Кубани.