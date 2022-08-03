Мороженое из Краснодарского края добралось до Африки

Африканских детишек угостили кубанским мороженым. Фото: пресс-служба предприятия.

Как сладкое лакомство оказалось на черном континенте, в новом выпуске видеопроекта «Без маски» «КП»-Кубань» Дмитрию Михееву рассказал генеральный директор Кореновского молочно-консервного комбинат Игорь Московцев.

– Мы не прикладывали никаких усилий для того, чтобы эти снимки разошлись по Интернету. Нас попросили помочь и мы помогли: в фирменных пакетах «Коровки из Кореновки» в одной из африканских стран раздавали гуманитарную помощь и в том числе – нашу продукцию, – объяснил Игорь Московцев.

По его словам, мороженое из Краснодарского края можно встретить в разных уголках мира. Мороженое «Коровка из Кореновки» поступает на рынки стран СНГ, Германии, Афганистана, Монголии, ОАЭ и США.

– Это Германия, Азия, Вьетнам, в Малазию готовим бизнес-миссию, – добавил Игорь Московцев. – Рассматривает в ближней перспективе рынки таких стран как Саудовская Аравия, Израиль, Болгария и Сербия.

Интервью с Игорем Московцевым смотрите в новом выпуске «Без маски» на канале «КП»-Кубань».