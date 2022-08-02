На Кубани ФАС будет расследовать случаи завышения стоимости работ по догазификации

О каждом случае завышения стоимости работ по догазификации будут сообщать в ФАС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вениамин Кондратьев рассказал о жалобах жителей Кубани на необоснованные отказы в приеме заявок на социальную газификацию. Также кубанцы сообщают о затягивании сроков и необоснованном завышении стоимости оборудования. Губернатор региона заверил – все эти случаи будут расследоваться.

- Кубань – один из лидеров по уровню газификации жилья. Однако получаю жалобы от жителей на то, как идет исполнение этой программы в регионе. Необходимо своевременно снимать все эти вопросы. Со всеми полученными данными о завышении стоимости работ мы будем обращаться в Федеральную антимонопольную службу, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы по краю Глеб Старков сообщил, что специалисты ведут контроль за регулированием стоимости, в том числе оборудования, связанного с догазификацией.

Пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды смогут рассчитывать на компенсацию по расходам, связанным с догазификацией. Из бюджета до конца 2023 года на эти нужды выделят 300 миллионов рублей. Завершить газификацию необходимо поэтапно к 2024 и 2030 годам. Работа ведется по поручению президента России.