Из Геленджика в Москву в августе запустят дополнительные автобусные рейсы

В августе запустят дополнительные автобусные рейсы из Москвы в Геленджик. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Из Геленджика в Москву с августа будут ходить дополнительные автобусы. Пассажирское автобусное сообщение связало два города неделю назад, но уже стало популярным. Аэропорт Геленджика закрыт, а прямое железнодорожное сообщение отсутствует, поэтому было принято решение увеличить количество рейсов.

- Дополнительные рейсы из столичного автовокзала «Саларьево» отправятся 5 и 12 августа. Из Геленджика обратно автобусы поедут 6 и 13 августа, - сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

Стоимость билетов почти 3 тысячи рублей. Дорога займет 24 часа. Для комфорта пассажиров в салоне есть климатическая установка, телевизор и уборная.