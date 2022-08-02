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Общество2 августа 2022 15:47

Из Геленджика в Москву в августе запустят дополнительные автобусные рейсы

Маршрут начал действовать неделю назад, но уже стал популярным у населения обоих городов
Евгения ХАЛИКОВА
В августе запустят дополнительные автобусные рейсы из Москвы в Геленджик.

В августе запустят дополнительные автобусные рейсы из Москвы в Геленджик.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Из Геленджика в Москву с августа будут ходить дополнительные автобусы. Пассажирское автобусное сообщение связало два города неделю назад, но уже стало популярным. Аэропорт Геленджика закрыт, а прямое железнодорожное сообщение отсутствует, поэтому было принято решение увеличить количество рейсов.

- Дополнительные рейсы из столичного автовокзала «Саларьево» отправятся 5 и 12 августа. Из Геленджика обратно автобусы поедут 6 и 13 августа, - сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

Стоимость билетов почти 3 тысячи рублей. Дорога займет 24 часа. Для комфорта пассажиров в салоне есть климатическая установка, телевизор и уборная.