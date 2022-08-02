Мюзикл «Труффальдино» из Краснодара вошел в шорт-лист престижной премии

"Труффольдино" поборется за "Музыкальное сердце театра". Фото: Музыкальный театр.

Как рассказали «КП» - Кубань» в Музыкальном театре, его спектакль претендует на национальную премию «Музыкальное сердце театра» сразу в четырех номинациях.

Постановщик мюзикла «Труффальдино» номинирован как «Лучший режиссер», а художник по костюмам спектакля Ирина Долгова – как «Лучший художник». Роман Вокуев выдвинут как «Лучший исполнитель главной роли» за партию Труффальдино, а Карина Петровская – как «Лучшая исполнительница роли второго плана» за партию Бригеллы.

В шорт-лист премии «Музыкальное сердце театра» вместе с краснодарской постановкой вошли двенадцать спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Кемерово, Екатеринбурга, Новосибирска и Орла. Имена победителей будут объявлены президентом премии композитором Максимом Дунаевским на торжественной церемонии в Екатеринбурге 28 ноября.