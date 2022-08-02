На Кубани до конца 2022 года необходимо провести газ в 18 тысяч домов

До конца 2022 года на Кубани догазифицируют почти 18 тысяч домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 63 тысяч заявок на социальную догазификацию поступило от жителей Кубани. Работы будут вестись поэтапно. В 2022 году необходимо исполнить треть заявок. Газ уже проведен в 5,3 тысячи домовладений. До конца 2022 года предстоит газифицировать еще 18 тысяч домов.

– Жители Кубани могут рассчитывать на бесплатное подведение газа к границам земельных участков. Это важная программа и касается многих кубанцев. Мы должны реализовать ее в установленные сроки, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Уровень газификации Кубани составляет 85,2%. По этим показателям регион – лидер в стране. В крае действует 400 пунктов, где принимают документы от населения. Также подать заявление можно на сайте Единого оператора газификации, Едином портале госуслуг, а также на сайтах газораспределительных организаций.