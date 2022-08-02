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Общество2 августа 2022 16:01

На Кубани до конца 2022 года необходимо провести газ в 18 тысяч домов

От жителей Краснодарского края поступило более 63 тысяч заявок на социальную догазификацию
Евгения ХАЛИКОВА
До конца 2022 года на Кубани догазифицируют почти 18 тысяч домов.

До конца 2022 года на Кубани догазифицируют почти 18 тысяч домов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 63 тысяч заявок на социальную догазификацию поступило от жителей Кубани. Работы будут вестись поэтапно. В 2022 году необходимо исполнить треть заявок. Газ уже проведен в 5,3 тысячи домовладений. До конца 2022 года предстоит газифицировать еще 18 тысяч домов.

– Жители Кубани могут рассчитывать на бесплатное подведение газа к границам земельных участков. Это важная программа и касается многих кубанцев. Мы должны реализовать ее в установленные сроки, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Уровень газификации Кубани составляет 85,2%. По этим показателям регион – лидер в стране. В крае действует 400 пунктов, где принимают документы от населения. Также подать заявление можно на сайте Единого оператора газификации, Едином портале госуслуг, а также на сайтах газораспределительных организаций.