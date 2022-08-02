AVA Group инвестирует в развитие научной деятельности в Анапе

Сумма инвестиций в проект будет известна после подготовки проекта реконструкции зданий.

Холдинг AVA Group планирует инвестировать в развитие научной деятельности. По мнению холдинга AVA Group в современных условиях крайне важно развивать и поддерживать научную работу.

- Мы как компания, которая работает в Краснодарском крае, в том числе на территории города-курорта Анапы, считаем инвестиции в развитие научной деятельности НЭМБЦ «Большой Утриш» своей социальной ответственностью. В России много талантливых ученых, поддержка на данном этапе таких научных центров крайне важна, – отметил вице-президент холдинга AVA Group Артем Шишкин.

Девелопер AVA Group приобрел на торгах акции ОАО «Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр «Большой Утриш». Торги состоялись 26 июля 2022 года.

Вся собственность научного центра - здание лаборатории площадью 289,2 кв. м и водолазный центр площадью 57 кв. м, без права владения земельным участком за пределами зданий.

Новый инвестор планирует погасить задолженность предприятия в размере 15 млн рублей, провести реконструкцию зданий и возобновить научную работу морского биотехнологического центра. Сумма инвестиций в проект будет известна после подготовки проекта реконструкции зданий.