В поселке Виноградном ремонтируют два корпуса школы. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Под Анапой завершается первый этап капремонта школы № 9. В поселке Виноградном к началу нового учебного года будут обновлены корпуса начальной школы и «Точки роста». Это позволит проводить занятия, не прерывая масштабный ремонтный процесс в центральном корпусе, который завершится весной 2023 года.

- Школа сильно модернизируется. После окончания всех работ мы получим современное учебное заведение. Это будет заметно и по материально-техническому оснащению, и по содержанию образовательного процесса, - сообщил вице-мэр Игорь Викулов.

На данный момент активно идут фасадные и кровельные работы, а также монтаж дверей и окон, укладка плитки, устройство потолков и электропроводки. Ведется закупка оборудования и мебели. Рабочие обновляют столовую и пищеблок.

Учебное заведение полностью обновят к 1 сентября 2023 года.