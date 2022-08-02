Первый замминистра спорта РФ посетил «Город спорта» в Краснодаре

Первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров посетил крупнейший спорткомплекс Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров посетил в Краснодаре «Город спорта». Это не имеющий аналогов в стране спортивный комплекс. На площади более 144 тысячи кв. метров расположились Ледовый дворец, «Баскет-Холл», комплекс учебно-тренировочных залов «Чемпион» и крупнейший в ЮФО бассейн. Азат Кадыров высоко оценил спортивную базу и залы для занятий тяжелой атлетикой, спортивной и художественной гимнастикой, а также боксом.

– Больше 59% населения Кубани систематически занимаются спортом. В 2021 году в регионе было построено 23 спортивных объекта. В 2022 году будут возведены еще 47. Спортивная отрасль в регионе активно развивается, и мы не планируем сдавать позиций, – сообщил первому замминистра спорта России вице-губернатор Александр Власов.

Также Азат Кадыров посетил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Он осмотрел бассейн, легкоатлетический манеж, учебные кабинеты, студенческие кампусы и строящийся новый корпус, где разместятся спортивные залы, студенческое общежитие и медицинский центр. Завершится строительство в 2023 году.