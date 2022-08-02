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Общество2 августа 2022 17:09

Проект строительства детского сада в поселке Знаменском прошел госэкспертизу

Первое детское дошкольное учреждение в Знаменском будет рассчитано на 380 мест
Евгения ХАЛИКОВА
Проект строительства детского сада в поселке Знаменском получил положительное заключение госэкспертизы.

Проект строительства детского сада в поселке Знаменском получил положительное заключение госэкспертизы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект строительства детского сада в поселке Знаменском Краснодара прошел госэкспертизу. Это будет первое дошкольное образовательное учреждение в поселке. Посещать его смогут 380 юных воспитанников.

- Всего же в июле 2022 года было выдано четыре заключения на возведение социальных объектов в Краснодаре, Славянске-на-Кубани, Красноармейском и Кореновском районах,- сообщили в администрации региона.

В муниципалитетах региона появятся многофункциональный культурно-досуговый центр, детская поликлиника и зал для занятий боксом. Строительство соцобъектов находится на контроле губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.