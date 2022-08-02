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Происшествия2 августа 2022 17:58

На Кубани полицейские за пять дней изъяли из незаконного оборота 2,5 кг наркотиков

Также сотрудники полиции провели почти 550 профилактических мероприятий
Евгения ХАЛИКОВА
Было возбуждено 50 уголовных дел.

Было возбуждено 50 уголовных дел.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полицейские Краснодарского края с 25 по 29 июля 2022 года провели более 230 оперативно-профилактических мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков. В итоге было возбуждено 55 уголовных дел и изъято более 2,5 кг наркосодержажащих средств.

- Полицейскими было изъято 2,5 кг наркотиков, из которых 2,2 кг - наркотики каннабисной группы, около 212 граммов - синтетического происхождения, около 5 г отнесли к наркотикам опийной группы и более 225 наркосодержащих растений, - уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также сотрудники полиции провели почти 550 профилактических мероприятий с гражданами в каждом муниципалитете региона.