На Кубани полицейские за пять дней изъяли из незаконного оборота 2,5 кг наркотиков

Было возбуждено 50 уголовных дел. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полицейские Краснодарского края с 25 по 29 июля 2022 года провели более 230 оперативно-профилактических мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков. В итоге было возбуждено 55 уголовных дел и изъято более 2,5 кг наркосодержажащих средств.

- Полицейскими было изъято 2,5 кг наркотиков, из которых 2,2 кг - наркотики каннабисной группы, около 212 граммов - синтетического происхождения, около 5 г отнесли к наркотикам опийной группы и более 225 наркосодержащих растений, - уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также сотрудники полиции провели почти 550 профилактических мероприятий с гражданами в каждом муниципалитете региона.