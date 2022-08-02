В Анапе в школе № 9 к началу учебного года откроют «Точку роста»

В Виноградном завершается первый этап капремонта школы № 9. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

В школе № 9 поселка Виноградный заканчивается первый этап капитального ремонта. К новому учебному году в образовательном учреждении появятся два новых корпуса, в которых разместятся начальная школа и лаборатории «Точки роста».

- Это позволит начать учебный год и проводить занятия, не прерывая масштабный ремонт, который идет в центральном здании и завершится только весной 2023 года, - рассказал вице-мэр Анапы Игорь Викулов.

Капитальный ремонт школы идет согласно графику. Сейчас рабочие заняты обновлением фасадов и кровли, укладкой плитки и монтажом электропроводки. Подрядчики отдают приоритет отечественным производителям оборудования и стройматериалов.