Фермеры- виноделы организовали тур для жителей и гостей Анапы. Фото: пресс-служба мэрии Анапы.

Фермеры Анапы организовали тур по «Винной деревне». Рядом со станицей Гостагаевской участники первого винодельческого кооператива России предоставили жителям и гостям курорта уникальную возможность. Они создали фермерские хозяйства, где можно продегустировать авторские вина и узнать все о процессе их производства.

- Проект «Винная деревня» способствует активному развитию фермерского виноделия в России. Он помогает создать вина своего характера, которые с каждым годом становятся только лучше, - отметил винный эксперт Артур Саркисян.

Уточняется, что сегодня сельхозпотребкооператив объединяет более 70 фермеров со всей страны.

Этот тур был первым массовым мероприятием развивающегося объекта агротуризма после снятия ковидных ограничений.