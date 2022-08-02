В Сочи джиперов-нелегалов оштрафовали за выезд на встречную полосу и отсутствие страховки

Водители рисковали жизнью и здоровьем туристов. Фото: скриншот.

Полицейские Сочи оштрафовали джиперов-нелегалов, которые нарушили сразу несколько правил дорожного движения и оказывали туристам небезопасные услуги. По данным ГИБДД УВД курорта, водители двух внедорожников УАЗ выехали на полосу встречного движения.

- В отношении водителей автомобилей было составлено четыре протокола: за выезд на полосу встречного движения, нарушение правил перевозки людей, отсутствие страховки и управление неисправным транспортом, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Своими действиями водители подвергли опасности как своих пассажиров, так и других участников дорожного движения.