В центре Новороссийска реконструируют систему ливневок

В Новороссийске решают проблему с подтоплениями улиц. Фото: Иван Макеев

В Новороссийске будет реконструирована система ливневой канализации на улицах Мира, Леднева и Портовой. О решении проблемного вопроса сообщил глава города Андрей Кравченко. По словам градоначальника, контракт с подрядной организацией на выполнение работ уже подписан.

- Реконструкция коллектора будет выполнена до середины осени 2022 года, после чего будут произведены все необходимые подключения к новой системе городских сетей водоотведения, - рассказал Андрей Кравченко.

Установка систем более высокой пропускной способности будет уводить мощные потоки воды с городских улиц в акваторию бухты намного быстрее, чем избавит центр Новороссийска от подтоплений.

Напомним, 2 августа из-за проливных дождей в Новороссийске под воду ушла улица Элеваторная. Автомобилям приходилось в прямом смысле плыть по дорогам.