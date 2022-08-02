Сотрудники полиции Анапы следят за соблюдением правил дорожного движения. Фото: пресс-служба отдела МВД России по Анапе.

В Анапе водитель в тонированной машине пытался скрыться от полиции. Сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль. У него были темные передние стекла. Мужчину предупредили, что нельзя срывать пленку до замеров светопропускаемости.

- Оказалось, что на водителя ранее уже было выписано требование об устранении нарушения. Поэтому мужчина попытался скрыться на автомобиле, - сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Анапе.

Сотрудникам ДПС удалось догнать и задержать правонарушителя. Водитель после остановки пытался сам сорвать пленку до ее замеров прибором.

Мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Также нарушителя доставили в отдел полиции.