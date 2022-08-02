Перинатальный центр Краснодара снова ввел для рожениц ПЦР-тестирование

В краснодарских роддомах вернули ПЦР-тестирование на ковид. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больницах Краснодарского края продолжают действовать меры, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции. Так, в перинатальном центре Краснодара снова ввели обязательное ПЦР-тестирование для рожениц. По словам медиков, исследование должно быть сделано не позже 48 часов до госпитализации.

- Сейчас мы требуем наличие ПЦР-теста в случае экстренной и плановой госпитализации! Если планируются партнерские роды, то партнеру также необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Если же роженица приедет без наличия теста, то анализ проведут сотрудники приемного покоя, - сообщили в перинатальном центре ККБ № 2.

Медики принимают только результаты экспресс-тестов на бумажном носителе с печатью лаборатории. Тесты, купленные в аптеках, не гарантируют точный результат, поэтому пациентов просят не приносить их в качестве доказательства отсутствия заболевания. Напомним, на Кубани за сутки коронавирусом заболели 84 человека, в том числе пятеро детей.