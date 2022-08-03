Школа в поселке Знаменском готова на 16%

Школа на 1100 мест в поселке Знаменском готова на 16%. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В поселке Знаменском на улице Первомайской возводят школу, рассчитанную на 1100 учеников. Готовность объекта составляет 16%. В здании разместят читальный, зрительский и актовый залы, столовая, три спортзала и учебные кабинеты.

– Работы идут по графику и без отставаний по сроку. В поселке остро стоит вопрос нехватки соцобъектов, особенно в активно развивающихся густонаселенных микрорайонах, – рассказал вице-губернатор Евгений Наумов.

Школу возводят по нацпроекту «Образование». Рядом построят детский сад на 120 мест. Этот объект уже готов на 12%. Первых воспитанников детское дошкольное учреждение должно принять в 2023 году.