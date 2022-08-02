В массовом ДТП пострадали два человека. Фото t.me/our_ustlabinsk

В Усть-Лабинске автомобиль влетел в здание больницы и опрокинулся. ДТП произошло на улице Пролетарской.

- 26-летняя девушка за рулем Citroen не справилась с управлением. Она съехала с проезжей части и врезалась в ограждение и припаркованный автомобиль Mitsubishi Lancer, - сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в этот момент сзади ехал ВАЗ-2110. Автомобилем управлял 40-летний мужчина. Он врезался в металлический забор, здание больницы и опрокинулся.

В результате ДТП двое человек получили травмы.