Часть платной парковки на улице Новороссийской республике снова стала бесплатной. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Центре Новороссийска часть платной парковки станет бесплатной. Теперь на нечетной стороне от Советов до Коммунистической, от Коммунистической до Энгельса и на четной, от Конституции до Энгельса, от Энгельса до Коммунистической снова можно будет не платить за парковку.

- В перспективе планируется реконструкция платной парковки на улице Леднева. Она будет переделана в парковку открытого типа без шлагбаума, - сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

Уточняется, что по улице Новороссийской Республики местные жители уже долгое время просили убрать платную стоянку. На этом участке находятся социально значимые объекты, такие как Центробанк, поликлиника моряков и другие.