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Общество3 августа 2022 4:54

Горячий Ключ 3 августа останется без воды из-за ремонта

Водоснабжение отключат с 9:00 до 22:00
Светлана ОВДЕЙ
Жителям рекомендуют запастись водой Фото из архива КП

Жителям рекомендуют запастись водой Фото из архива КП

В Горячем Ключе 3 августа отключат воду. В городе реконструируют водозаборные сооружения с устройством станции очистки воды на Центральном водозаборе.

Как сообщили в пресс-службе администрации Горячего Ключа, отключение запланировано с 9:00 до 22:00. Жителям рекомендуют на этот период запастись водой.

При необходимости будет организован подвоз воды – в первую очередь в социальные учреждения.

Оставить заявку можно по телефону - 8 (86159) 4-34-50.