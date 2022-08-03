Горячий Ключ 3 августа останется без воды из-за ремонта

Жителям рекомендуют запастись водой Фото из архива КП

В Горячем Ключе 3 августа отключат воду. В городе реконструируют водозаборные сооружения с устройством станции очистки воды на Центральном водозаборе.

Как сообщили в пресс-службе администрации Горячего Ключа, отключение запланировано с 9:00 до 22:00. Жителям рекомендуют на этот период запастись водой.

При необходимости будет организован подвоз воды – в первую очередь в социальные учреждения.

Оставить заявку можно по телефону - 8 (86159) 4-34-50.