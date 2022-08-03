Новую трассу в обход Тимашевска планируют достроить к 2025 году Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани трассу в обход Тимашевска планируют достроить до конца 2025 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, 15-километровый участок уже готов на 14,5%. Кроме трассы, здесь построят четыре путепровода для сельхозтехники и два через ж/д пути, четыре дорожные развязки, два наземных и подземных перехода. А через реку Кирпили проведут мост.

Сейчас на объекте перенесли газопровод, оборудовали опоры и пролеты моста и уложили асфальт на участках. Специалисты укладывают выравнивающий слой на надземном пешеходном переходе и бетонируют стойки опоры.

Финалом работ станет участок в 8,8 километра к трассе Краснодар - Ейск.

– Это долгожданная дорога для жителей города и гостей края. Она позволит перенаправить поток туристов, направляющихся к Черноморскому побережью, в объезд Тимашевска, разгрузит ж/д переезды и решит проблему с пробками, - отметил глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в новая трасса в обход Адлера станет скоростной и четырехполосной. Скорость движения по трассе будет не ниже 80 км в час.