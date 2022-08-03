В Сочи владелец старинного здания требует снести пристроенную гостиницу

Здание считается культурным наследием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи собственник участка в Ривьерском переулке требует снести пристроенное здание гостиницы. Стоит отметить, что ранее здание являлось агентством Русского общества пароходства и торговли. Об этом сообщил «Ъ».

Заявитель утверждает, что пристроенное здание гостиницы является самостроем. Владелица отеля также признает, что провела реконструкцию здания без разрешения администрации, но при этом не увеличивала площадь.

На данный момент юристы склоняется к тому, что суд встанет на защиту объекта культурного наследия. По заключению экспертов, площадь гостиницы не изменилась после реконструкции. Суд назначил другие исследования.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», поскольку власти Сочи не разрешали реконструкцию отеля, то заявитель просит признать здание самостроем и снести за свой счет.