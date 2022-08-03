В Сочи из отеля эвакуировали людей из-за короткого замыкания

Людей эвакуировали. Фото: https://t.me/sochitypical

В Сочи загорелся один из верхних этажей отеля на улице Орджоникидзе. Очевидцы заметили сильное задымление. Клубы дыма были видны с улицы. Людей начали эвакуировать из здания отеля. Очевидцы вызвали пожарных на место происшествия.

- Прибывшие на место спасатели провели разведку и эвакуацию людей. Оказалось, что в здании произошло короткое замыкание без последующего горения. На месте работали 13 человек и 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

По предварительным данным, пострадавших нет.