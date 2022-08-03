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Общество3 августа 2022 6:13

В Адыгее почти половину плодовых садов занимают яблони

В республике поддерживают аграриев
Валерия ГОДОВНИКОВА
Особенно популярными сортами в республике являются флорина, айдаред, делишес, голдстар, грэнни смит, голден

Особенно популярными сортами в республике являются флорина, айдаред, делишес, голдстар, грэнни смит, голден

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Адыгее общая площадь плодовых садов составляет более 4,2 тыс га. Около половины из них занимают яблони - 2 тыс. га. Особенно популярными сортами в республике являются флорина, айдаред, делишес, голдстар, грэнни смит, голден.

- Ожидаем в этом году неплохой урожай. Специалисты прогнозируют, что валовой сбор плодовых и ягодных культур в 2022 году составит 38,66 тыс. тонн, - сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Для сохранности фруктов в хозяйствах уже действуют хранилища общей емкостью 18,1 тыс. тонн. Планируется построить плодохранилища еще на 13 тыс. тонн.

Глава Адыгеи подчеркнул важность для республиканских предприятий развитие в агросекторе. Поручил минсельхозу поддерживать инициативных аграриев.

Как удалось выяснить «КП» - Кубань», в растениеводстве основной упор сделали на закладку многолетних насаждений. В этом году планируется их заложить на 275 га, в том числе 116 га садов интенсивного типа.