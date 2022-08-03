Фестиваль «Тамань-полуостров Свободы» Фото: Евгений Резник / Taman_fest / vk.com

Фестиваль «Тамань - полуостров свободы» отменили в Новороссийске. Решение о переносе мероприятия приняли на заседании антитеррористической комиссии города.

Напомним, ранее место проведения фестиваля перенесли с Суджукской косы на стадион Новороссийска «Центральный». Мероприятие было запланировано с 11 по 14 августа.

- Заслушав и обсудив информацию руководителей правоохранительных органов об оперативной обстановке и принимаемых мерах для обеспечения правопорядка и безопасности в местах с массовым пребыванием людей, Антитеррористическая комиссия решила фестиваль «Тамань - полуостров свободы» не проводить, - говорится в официальном протоколе заседания.

Организаторы фестиваля уточнили, что мероприятие переносится на 2023 год. На официальном сайте размещена подробная информация об обмене и возврате билетов.