Жителю Адыгеи назначили исправительные работы за хранение наркотиков

Мужчина незаконно приобрел и хранил у себя дома наркотическое средство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Тахтамукайского района Теучежского района Адыгеи назначили исправительные работы за хранение крупной партии наркотиков. Также на отведенный срок у мужчины будет удержано 10% в доход государства из зарплаты.

- В суде установлено, что в октябре 2021 года мужчина незаконно приобрел и хранил у себя дома наркотическое средство, которое было обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе обыска, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», суд признал 45-летнего местного жителя виновным. Наказание в виде исправительных работ и процентного удержания с заработной платы назначено на год и четыре месяца.