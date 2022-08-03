Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений в бархатный сезон

Во время бархатного сезона ожидается высокая загрузка. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений для отдыха в бархатный сезон. В среднем в сентябре можно снять квартиру или забронировать номер в отеле за 3,5 тысячи рублей в сутки.

Также россияне рассматривают и другие курорты Краснодарского края. К слову, остаются востребованными и такие туристические направления, как Крым, Ленинградская область, Татарстан, Приморский край и так далее.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Сочи во время бархатного сезона за восемь ночей турист отдаст 27 752 рубля (за сутки в среднем 3469 рублей). В Ялте семь ночей будет стоить - 31 178 рублей (за ночь – 4454 рубля). В Казани остаться на четыре ночи обойдется в 15 024 рубля (за сутки – 3756 рублей).