Отдых на двоих в Сочи в середине августа обойдется туристам в 79 тысяч рублей

Путевки в Сочи начинаются от 78 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ассоциация туроператоров России провела исследование, какие путевки самые дешевые и дорогие в августе. Эксперты подводили итоги, опираясь на 10-дневные туры из Москвы на двоих.

По данным исследования, самым дешевым направлением оказался Калининград. Отдохнуть вдвоем в «янтарной столице России» обойдется в 62,1 тысячи рублей. На втором месте – Абхазия. Путевка в соседнюю республику выйдет туристам в 67,5 тысяч рублей. А в Сочи предложения начинаются от 78,8 тысяч рублей.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», самые дорогие туры представлены в Таиланд. Путевки на 10 дней начинаются от 400 тысяч рублей.