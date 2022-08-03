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Общество3 августа 2022 7:24

Отдых на двоих в Сочи в середине августа обойдется туристам в 79 тысяч рублей

Самое дешевое направление – Калининград
Ангелина НАЗАРЧУК
Путевки в Сочи начинаются от 78 тысяч рублей.

Путевки в Сочи начинаются от 78 тысяч рублей.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Ассоциация туроператоров России провела исследование, какие путевки самые дешевые и дорогие в августе. Эксперты подводили итоги, опираясь на 10-дневные туры из Москвы на двоих.

По данным исследования, самым дешевым направлением оказался Калининград. Отдохнуть вдвоем в «янтарной столице России» обойдется в 62,1 тысячи рублей. На втором месте – Абхазия. Путевка в соседнюю республику выйдет туристам в 67,5 тысяч рублей. А в Сочи предложения начинаются от 78,8 тысяч рублей.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», самые дорогие туры представлены в Таиланд. Путевки на 10 дней начинаются от 400 тысяч рублей.