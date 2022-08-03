На Кубани мужчина угнал при покупке мотоцикл за 600 тысяч рублей и уехал в Челябинскую область

Возбуждено уголовное дело Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Полицейские Кубани задержали в Челябинской области подозреваемого в угоне мотоцикла. Мужчина во время покупки сел за руль и умчал от хозяина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, приезжий провернул мошенническую схему в станице Марьянской. 34-летний мужчина договорился с жителем о покупке спортивного мотоцикла. Чтобы добраться до места встречи, он вызвал такси. Во время поездки пассажир угостил водителя кофе, в который до этого добавил снотворное. Позже уснувшего таксиста он перенес на пассажирское сидение, а сам сел за руль.

При встрече хозяину мотоцикла он сказал, что в машине сидит его родственник. Во время осмотра транспорта он решил проверить его исправность. Но в этот момент мужчина завел мотоцикл и уехал на нем в Краснодар.

Из краевого центра транспорт он перевез в Челябинскую область. Здесь его и задержали.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период проведения следственных действий ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.