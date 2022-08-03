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Общество3 августа 2022 7:49

Спасатели Адыгеи эвакуировали туристку с болью в животе на вертолете с Княжеских полян

Девушку передали врачам скорой помощи
Ангелина НАЗАРЧУК
Пострадавшей оказали первую помощь. Фото: ЮРПСО МЧС России

Пострадавшей оказали первую помощь. Фото: ЮРПСО МЧС России

В Адыгейский поисково-спасательный отряд МЧС России 2 августа поступил звонок от зарегистрированной тургруппы. Организатор сообщил, что в районе Княжеских полян молодой девушке стало плохо. У 25-летней москвички возникли сильные боли в нижней части живота. Девушка не могла самостоятельно продолжать идти.

- В связи с тем, что погода в том районе не позволяла применение вертолета, вылет был запланирован на следующее утро, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. - Тем временем к пострадавшей незамедлительно выдвинулись 10 спасателей Адыгейского отряда МЧС пешим порядком.

В среду, 3 августа, в 06:05 часов в район Княжеских полян вылетел вертолет со спасателями и медиком МЧС. Пострадавшую подняли на борт и оказали первую помощь. Девушке поставили предварительный диагноз – неуточненное маточное кровотечение. Туристку передали врачам скорой помощи.