Спасатели Адыгеи эвакуировали туристку с болью в животе на вертолете с Княжеских полян

Пострадавшей оказали первую помощь. Фото: ЮРПСО МЧС России

В Адыгейский поисково-спасательный отряд МЧС России 2 августа поступил звонок от зарегистрированной тургруппы. Организатор сообщил, что в районе Княжеских полян молодой девушке стало плохо. У 25-летней москвички возникли сильные боли в нижней части живота. Девушка не могла самостоятельно продолжать идти.

- В связи с тем, что погода в том районе не позволяла применение вертолета, вылет был запланирован на следующее утро, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. - Тем временем к пострадавшей незамедлительно выдвинулись 10 спасателей Адыгейского отряда МЧС пешим порядком.

В среду, 3 августа, в 06:05 часов в район Княжеских полян вылетел вертолет со спасателями и медиком МЧС. Пострадавшую подняли на борт и оказали первую помощь. Девушке поставили предварительный диагноз – неуточненное маточное кровотечение. Туристку передали врачам скорой помощи.