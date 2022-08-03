В республиканской столице стартовал пилотный проект по учету льготных поездок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе бумажные проездные заменят отечественной банковской картой. В республиканской столице стартовал пилотный проект по учету льготных поездок.

- Данная технология позволит льготным категориям граждан совершать поездки в троллейбусах без предъявления бумажного проездного. Теперь гражданам, имеющим льготы на проезд в транспорте, достаточно будет предъявить обычную карту банка национальной платежной системы МИР, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для пользования картой необходимо обратиться в пункт продажи льготных проездных МУП МТУ с документами, подтверждающими право на льготу. Проект сделает процесс оплаты более оперативным, а также повысит контроль над легальностью пользования проездными.

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов назвал развитие цифровых сервисов и бесконтактных платежей приоритетным направлением в повышении финансовой доступности в городе.