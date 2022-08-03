Вблизи школ обновляют разметку «Зебра», «40», «20» и «Дети» Фото: krd.ru

Дорожную разметку обновили около 58 школ Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вблизи школ обновляют разметки «Зебра», «40», «20», «Дети» и линии на искусственных неровностях.

Всего в краевом центре нанесли 5926 квадратных метров разметки. До 1 сентября около 102 школ обновят 10 тысяч квадратных метров холодным пластиком и еще 7 тысяч линий желтой краской.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае почти 600 школ, детсадов, колледжей и техникумов готовы к новому учебному году. Всего до 20 августа в регионе проверят 3257 учреждений.