В Темрюке море прогрелось до 27 градусов Фото из архива КП

В Темрюке Азовское море прогрелось до 27 градусов. Тем временем в Ейске температура воды достигает 24 градусов.

Согласно данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, самая теплая вода в Черном море 3 августа в Анапе, Туапсе и Геленджике. На кубанских курортах море прогрелось до 26 градусов.

На один градус меньше температура моря в Сочи и в Новороссийске.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений в бархатный сезон. Одна ночь обойдется туристу в 3469 рублей.