Мертвого дельфина убрали с пляжа в Сочи

Пляж отчистили. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи на пляже Санта-Барбара туристы обнаружили мертвого дельфина. При этом рядом купались дети. Отдыхающие сразу сфотографировали разложившегося дельфина и выложили в социальные сети.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», работники оперативно убрали тушку животного.

- Пользователем пляжной территории сразу после обнаружения трупа дельфина незамедлительно была вызвана бригада специализированной организаций, осуществляющая вывоз и утилизацию данных видов отходов. В настоящее время пляж очищен, - рассказал «Комсомолке» замдиректора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Ганчуков.

Ранее сообщалось, что в Сочи впервые за четыре года наблюдается высокая смертность дельфинов. Эксперт рассказал из-за чего гибнут животные.