На Кубани за сутки COVID-19 заболели 378 человек, в том числе 31 ребенок

Самому младшему новому пациенту полгода Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 378 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболел 31 ребенок, самому младшему из которых полгода. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре получено 107 положительных результатов, в Сочи – 51, в Новороссийске – 36. 19 пациентов прибавилось в Анапе, по 17 - в Северском и Тихорецком районах, по 13 – в Горячем Ключе и Павловском. В Тимашевском районе коронавирусом заболели 11 человек, в Геленджике, Красноармейском и Тбилисском районах – по 8, в Кореновском и Староминском – по 7, в Туапсинском - 6.

В остальных муниципалитетах региона выявили менее пяти новых случаев заболевания коронавирусом.

За сутки с выздоровлением в крае выписали 204 человека. Уточняется, что на аппаратах ИВЛ и ЭКМО пациентов нет.