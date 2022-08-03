В Сочи прокуратура помогла малоимущей семье приобрести квартиру

Семье предоставили комнату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи прокуратура во время проверки исполнения жилищного законодательства выявила нарушение. Малоимущей семье необоснованно отказали в предоставлении свободной комнаты в коммуналке.

Мэрия заявила, что занимаемая площадь превысит нормы, которые установлены в Сочи. Семья состоит из трех человек. Если им отдадут свободную комнату, то тогда занимаемая площадь достигнет 32 квадратных метров. А, по словам администрации города, норматив составляет 10 «квадратов».

Однако мэрия не учла, что семья осталась одна проживать в данной квартире. К тому же, согласно законодательству РФ, при предоставлении свободного помещения в коммунальной квартире норма составляет 18 квадратных метров на человека.

- С целью устранения выявленных нарушений прокуратура в администрацию города внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на данный момент квартира полностью находится в распоряжении семьи. По заявлению прокуратуры, все виновные должные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.