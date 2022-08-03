Расследование продолжается Фото из архива КП

В Приморско-Ахтарске за хранение наркотиков задержали инспектора исправительной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 39-летний инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Краснодарскому краю рассказал, что нашел вещество в поселке Ахтарском. После этого он приготовил наркотик, расфасовал его и хранил в машине.

В июле 2022 года инспектора задержали сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю. Подозреваемый уже во всем признался.

- Следователем проводится полный комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, назначена экспертиза наркотического средства. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.