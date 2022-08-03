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Общество3 августа 2022 9:39

В Майкопе 17-летнюю девушку осудят за ложный донос на знакомого

Уголовное дело передано в суд
Валерия ГОДОВНИКОВА
Несовершеннолетняя жительница республиканской столицы хотела отомстить своему знакомому

Несовершеннолетняя жительница республиканской столицы хотела отомстить своему знакомому

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе 17-летнюю девушку осудят за ложный донос. Несовершеннолетняя жительница республиканской столицы хотела отомстить своему знакомому.

- Следствием установлено, что в июне 2022 года между обвиняемой и ее знакомым произошел словесный конфликт, после которого несовершеннолетняя решила отомстить мужчине, - сообщили в пресс-службе Следкома по Адыгее. - С этой целью она обратилась в правоохранительные органы, сообщив о том, что ее знакомый изнасиловал ее, - сообщили в пресс-службе Следкома по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», по заявлению девушки была проведена проверка. После которой установлено, что предоставленные сведения об изнасиловании недостоверны. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.