В Майкопе 17-летнюю девушку осудят за ложный донос на знакомого

Несовершеннолетняя жительница республиканской столицы хотела отомстить своему знакомому Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе 17-летнюю девушку осудят за ложный донос. Несовершеннолетняя жительница республиканской столицы хотела отомстить своему знакомому.

- Следствием установлено, что в июне 2022 года между обвиняемой и ее знакомым произошел словесный конфликт, после которого несовершеннолетняя решила отомстить мужчине, - сообщили в пресс-службе Следкома по Адыгее. - С этой целью она обратилась в правоохранительные органы, сообщив о том, что ее знакомый изнасиловал ее, - сообщили в пресс-службе Следкома по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», по заявлению девушки была проведена проверка. После которой установлено, что предоставленные сведения об изнасиловании недостоверны. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.