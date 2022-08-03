В 61% случаев онкологию определяют на ранних стадиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 10 тысяч пациентов с онкологией зарегистрировали на Кубани за полгода. 31% пациентов диагноз поставили во время диспансеризации, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В 61% случаев онкологию определяют на ранних стадиях. Уточняется, что десять лет назад показатель составлял 50%.

- При лечении рака на ранних стадиях показатель десятилетней выживаемости достигает 90% и более, - добавили в краевом минздраве.

На Кубани онкологическую службу развивают по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». В этом году шесть медучреждений получат 136 единиц современных аппаратов.

А с 2019 по 2021 год в крае открыли 19 центров амбулаторной онкологической помощи. В 2022 году ЦАОП уже зарегистрировали более 62 тысяч посещений жителей.