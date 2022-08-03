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Общество3 августа 2022 10:04

Риелтор заявил, что квартиру в Сочи можно купить за 5 миллионов рублей

Такая недвижимость продается в Лазаревском районе
Ангелина НАЗАРЧУК
Недвижимость в Сочи - доступная.

Недвижимость в Сочи - доступная.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Риелтор рассказал о стереотипах жителей России, связанных с покупкой недвижимости в Сочи. Например, многие считают, что квартиры ну курорте дорогие. Но в Лазаревском районе объекты недвижимости продаются за 5 миллионов рублей.

Также существует стереотип, что нужно покупать квартиру только у моря. Это выгодное предложение, если вы собираетесь сдавать отдыхающим недвижимость. Но для себя лучше покупать объекты подальше от туристов.

- Также стереотипом является то, что в Сочи либо очень жарко, либо заливает. На самом деле все люди, которые переехали в город-курорт, считают, что погода здесь самая комфортная в России, - отметил риелтор.