На Кубани построили комплекс для утилизации медотходов

Комплекс позволил создать новые рабочие места Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани построили комплекс для утилизации медицинских отходов. Объект находится в хуторе Копанском, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В комплексе оборудовали административный корпус, холодильную камеру, бокс-помывочную, бокс хранения контейнеров, котельную и очистные сооружения. Уточняется, что аппараты проводят термическую обработку, обезвреживают, дожигают и удаляют дымовые газы.

Комплекс обрабатывает до 300 килограммов отходов в час и до 7 тонн в сутки. Новый объект также позволил создать новые рабочие места.

- Медотходы переработке не подлежат, их нужно утилизировать с соблюдением всех необходимых мер. Краю необходимо предприятие по обезвреживанию и утилизации таких отходов. Это и важное производственное звено строящегося экотехнопарка полного цикла в Копанском, - сказал замглавы региона Александр Трембицкий.