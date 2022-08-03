В Адыгеи на банковских счетах клиентов средства выросли почти до 40 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее на банковских счетах клиентов средства выросли почти до 40 млрд рублей. Об этом сообщает Национальный банк Адыгеи. По результатам на 1 июля 2022 года этот показатель выше в сравнении с прошлым годом на 11,6%.

- В общем объеме средств клиентов наибольшую долю (75%) занимают сбережения граждан (без учета счетов эскроу). За год они увеличились почти на 7% и составили порядка 30 млрд рублей. Причем хранить деньги жители региона по-прежнему предпочитают в рублях - доля таких средств достигла 97%, - сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России – Национальным банком по Адыгее Александр Путинцев.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», возросли и сбережения бизнеса. На фоне 2021 года показатель увеличился в 1,3 раза.

Кроме того, выросла и общая сумма обязательств жителей республики по ипотечным жилищным кредитам. За год этот уровень повысился на 22% и составил 20,8 млрд рублей.